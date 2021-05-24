У Києві настало метеорологічне літо

Метеорологічна весна, яка у столиці тривала 62 дні, закінчилась і настало метеорологічне літо.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, сталий перехід середньодобової температури повітря у Києві через +15,0°С в бік її підвищення відбувся 14 травня, що знаменує початок метеорологічного літа.

«Отже, метеорологічна весна, яка почалася 13 березня і тривала 62 дні, нарешті закінчилась. Вона виявилась майже на тиждень коротшою за кліматичну норму», - зазначили в обсерваторії.

За даними фахівців, цьогорічне метеорологічне літо завітало до Києва на 3 дні пізніше середньобагаторічних показників. Найраніше за 141 рік спостережень воно розпочалось у 1996 році – 22 квітня, а найпізніше, у 1990 і 2001 роках – 7 червня.

Як повідомляв Укрінформ, цьогорічний квітень у Києві був на 2° холодніший за кліматичну норму.