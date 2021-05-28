Київ до кінця дня накриє гроза з градом, шквали вітру до 20 м/с
Укрінформ
У найближчу годину і до кінця доби в Києві очікуються грози, град та шквали вітру 15-20 м/с.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА з посиланням на Український гідрометцентр.
«У найближчу годину з утриманням до кінця доби 28 травня в Києві очікуються грози, місцями град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)», - сказано в повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, в останні дні весни, 30-31 травня, в Україні очікується зниження температури повітря - вночі буде 6-12°, вдень 16-22°.