Сто тисяч тюльпанів від Нідерландів у центрі Києва є знаком дружби - почесний консул

Сто тисяч тюльпанів від Нідерландів у центрі Києва є знаком дружби - почесний консул

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Укрінформ
Висаджені на Михайлівській площі та майдані Незалежності у Києві сто тисяч голландських тюльпанів є знаком дружби та вдячності.

На цьому наголосив у Національному заповіднику "Софія Київська" на закритті Українсько-нідерландського фестивалю почесний консул України в Амстердамі Еміль де Севрен Жакет, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сто тисяч тюльпанів - це знак дружби та вдячності. Я щиро захоплююся стійкістю і наполегливістю українського народу. Сто тисяч - це не просто випадкове число, воно також вшановує пам'ять загиблих героїв під час Революції гідності 2014 року символічними однією тисячею тюльпанів для кожного із героїв Небесної сотні", - зауважив почесний консул.

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Він нагадав, що проєкт вирішили розпочати в жовтні минулого року.

"У Нідерландах, мабуть, знадобився б рік на всі дозволи та погодження. Тоді я пізнав прагматичну українську культуру, оскільки українці часто планують все короткостроково, це робить їх дуже гнучкими. Я був вражений гнучкістю та наполегливістю усіх залучених сторін", - сказав Еміль де Севрен Жакет.

Він подякував партнерам, залученим до реалізації проєкту. Це, зокрема, Міністерство культури та інформаційної політики, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Королівстві Нідерланди Всеволод Ченцов, "Київзеленбуд", авіакомпанія МАУ, нідерландські компанії.

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Після закриття фестивалю тюльпанів відбулася зустріч заступниці міністра культури та інформаційної політики Світлани Фоменко з послами іноземних держав.

У межах заходу також проведено зустрічі з послами Нідерландів, Іспанії, Польщі, Португалії, Індії, Хорватії, Індонезії, дипломатами делегації Європейського Союзу.

Під час зустрічі обговорено широке коло питань у сфері культури, кіноіндустрії, креативних індустрій, туризму та інформаційної політики, що дасть змогу значною мірою активізувати культурний обмін між державами та народами, а також зміцнити міжнародне співробітництво шляхом ініціювання та започаткування нових взаємовигідних проєктів.

Українсько-нідерландський фестиваль // Фото: Євген Любімов, Укрінформ

Як повідомлялося, у травні в Києві відбувся Українсько-Нідерландський фестиваль. У його межах пройшли “Фестиваль тюльпанів” та Українсько-нідерландський бізнес-форум. Торік у листопаді дипломати висадили на Михайлівській площі та майдані Незалежності 100 тисяч цибулин кращих сортів тюльпанів, які Нідерланди подарували Києву на знак пам’яті про подвиг героїв Революції гідності.

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