У Нідерландах вшанували пам'ять лідера ОУН Коновальця

У Нідерландах відбулися меморіальні заходи зі вшанування пам'яті видатного українського політичного та військового діяча, голови проводу українських націоналістів, полковника УНР Євгена Коновальця.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов разом зі співробітниками дипвідомства та представниками української громади в Нідерландах поклали квіти на могилу видатного українця Євгена Коновальця.

Також дипломати спільно з українською громадою відвідали місце вбивства Коновальця у Роттердамі, де представники громади зачитали звернення до мера Роттердама із проханням підтримати ініціативу щодо встановлення меморіального знаку на місці загибелі лідера ОУН.

“Пане мере, полковник Коновалець єднав українців не лише за свого життя, для українців Нідерландів він і донині залишається вкрай важливою постаттю. Ми поділяємо ті ідеали свободи та самовизначення, за які він віддав своє життя. Як частина розмаїтого нідерландського суспільства, ми пишаємось тим фактом, що маємо такого великого попередника. Ми переконані, що вшанування пам’яті полковника Коновальця меморіальним знаком на місці його вбивства на Coolsingel слугувало б важливим виявом поваги до цієї героїчної постаті та було б чудовою нагодою жителям Роттердама та гостям міста дізнатись більше про цю сторінку нідерландсько-української історії та про цінності, які нас єднають. Просимо вас розглянути можливість встановлення такого знаку”, - зазначається у зверненні.

Нагадаємо, Євген Коновалець - полковник Армії УНР, командир Січових Стрільців, перший голова ОУН. Убитий 23 травня 1938 у нідерландському Роттердамі агентом радянських спецслужб. Могила Коновальця знаходиться у Роттердамі.

Як повідомляв Укрінформ, в Австрії рамках проєкту пластунів «Врятуй могилу героя» вдалося знайти могилу легендарного сотника Армії УНР Михайла Шила.

Фото: Ірина Драбок