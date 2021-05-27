«Київського терориста», який погрожував підірвати «Леонардо», знову відправили до психлікарні

На примусове лікування відправили громадянина Узбекистану, який погрожував підірвати банк у центрі Києва.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

“Шевченківський районний суд міста Києва задовольнив клопотання Київської міської прокуратури про застосування примусових заходів медичного характеру відносно 33-річного громадянина Узбекистану, який 3 серпня 2020 року погрожував вибухом у приміщенні банку у центрі Києва”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за результатами досудового розслідування та судового розгляду установлено факт скоєння зазначеною особою суспільно небезпечного діяння, передбаченого ч. 1 ст. 258 ККУ (терористичний акт).

Однак, згідно з висновками судово-психіатричної експертизи, на момент вчинення кримінального правопорушення за своїм психічним станом чоловік не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними. За висновками лікарів, наразі стан чоловіка не змінився.

Враховуючи викладене, до суду було внесено клопотання про застосування відносно іноземця примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом. Це клопотання суд задовольнив.

Як повідомлялося, у понеділок, 3 серпня минулого року, о 12-й годині чоловік захопив у центрі Києва відділення банку в бізнес-центрі "Леонардо" й погрожував підірвати бомбу. У нього в заручниках була керівниця відділення банку, решта співробітників змогли покинути будівлю. За даними правоохоронців, зловмисником є громадянин Узбекистану. Близько 15-ї години правоохоронці затримали "столичного терориста". Ніхто не постраждав.

Щодо цього чоловіка було відкрито кримінальне провадження за статтею "терористичний акт".