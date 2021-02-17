Справа «луцького терориста» пішла до суду

Служба безпеки України скерувала до суду обвинувальний акт щодо «луцького терориста».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Служба безпеки України завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо озброєного терориста, який 21 липня 2020 року захопив у центрі Луцька рейсовий автобус з пасажирами. Під час спецоперації співробітники СБУ спільно з Нацполіцією звільнили всіх заручників і затримали зловмисника», - йдеться у повідомленні.

Він обвинувачується у вчиненні злочинів за ч. 2 ст. 147 (захоплення заручників), ч. 1 ст. 258 (терористичний акт), ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності), ч.ч. 1 і 2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 1 ст. 280 (примушування працівника транспорту до невиконання своїх службових обов’язків), ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

Слідчі органів безпеки направили до суду матеріали відповідного кримінального провадження разом з обвинувальним актом.

Як повідомлялось, 21 липня 2020 року житель Волині Максим Кривош захопив у центрі Луцька рейсовий автобус «Краснилівка - Берестечко» з 13 пасажирами. Співробітники Центру спеціальних операцій «А» СБУ спільно з Національною поліцією звільнили заручників і затримали озброєного зловмисника.