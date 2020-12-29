Суд продовжив арешт «луцького терориста» до лютого

Луцький міськрайонний суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Максиму Кривошу, який підозрюється у захопленні автобуса із заручниками у Луцьку 21 липня.

Про це повідомляє пресслужба суду, передає Укрінформ.

"29 грудня 2020 року слідчим суддею Луцького міськрайонного суду Волинської області Ігорем Ясельським було продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, тобто до 02 лютого 2021 року включно, підозрюваному у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.147 ч.1 ст. 258, ст. 348, ч.1 2 ст. 263 , ч.2 ст. 263 Кримінального кодексу України, а саме: захоплення заручників, терористичний акт, замах на життя працівника правоохоронного органу та незаконне поводження зі зброєю та вибуховими пристроями", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 21 липня на Театральній площі в центрі Луцька 44-річний Кривош захопив рейсовий автобус із 13 пасажирами. Він заявив, що автобус замінований, а у нього при собі автоматична зброя та велика кількість вибухівки. Окрім того, за його словами, ще один вибуховий пристрій є в іншому місці та може бути приведений в дію дистанційно.

Близько 22-ї години того ж дня заручників було звільнено, а терориста - затримано. 23 липня суд взяв Кривоша під варту.

Фото: volynpost.com