Суд продовжив арешт «луцького терориста» до лютого
Про це повідомляє пресслужба суду, передає Укрінформ.
"29 грудня 2020 року слідчим суддею Луцького міськрайонного суду Волинської області Ігорем Ясельським було продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, тобто до 02 лютого 2021 року включно, підозрюваному у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.147 ч.1 ст. 258, ст. 348, ч.1 2 ст. 263 , ч.2 ст. 263 Кримінального кодексу України, а саме: захоплення заручників, терористичний акт, замах на життя працівника правоохоронного органу та незаконне поводження зі зброєю та вибуховими пристроями", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, вранці 21 липня на Театральній площі в центрі Луцька 44-річний Кривош захопив рейсовий автобус із 13 пасажирами. Він заявив, що автобус замінований, а у нього при собі автоматична зброя та велика кількість вибухівки. Окрім того, за його словами, ще один вибуховий пристрій є в іншому місці та може бути приведений в дію дистанційно.
Близько 22-ї години того ж дня заручників було звільнено, а терориста - затримано. 23 липня суд взяв Кривоша під варту.
Фото: volynpost.com