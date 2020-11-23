«Луцький терорист» проходить експертизу у психіатричній лікарні

«Луцький терорист» проходить експертизу у психіатричній лікарні

Укрінформ
Луцький міськрайонний суд Волинської області розглянув клопотання слідчого СБУ та прокуратури про поміщення підозрюваного в тероризмі Максима Кривоша (Плохого) до психіатричного закладу для проведення стаціонарної комплексної психолого-психіатричної експертизи.

"Луцький терорист", який у липні захопив автобус з пасажирами в центрі міста, проходитиме експертизу в Львівській обласній психіатричній лікарні, повідомила Укрінформу суддя-спікер Луцького суду Людмила Присяжнюк.

"Відносно підозрюваного Максима Кривоша зараз проводиться досудове розслідування. Слідчий призначив експертизу, щоби встановити, чи є він осудною людиною, наскільки розумів значення своїх дій", - наголосила Присяжнюк.

За її словами, 1 жовтня луцькі експерти встановили, що такі питання не можна визначити амбулаторно; необхідні додаткові обстеження та динамічне спостереження за пацієнтом. Тож, слідчий клопотав, щоби експертизу провели стаціонарно.

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"5 листопада за рішенням суду Максима Кривоша відправили до психіатричної лікарні для проведення стаціонарної психіатричної експертизи терміном на два місяці", - сказала Присяжнюк.

Захист Кривоша не погодився з такими діями і подав апеляцію. Апеляційний суд її відхилив і 16 листопада ухвала набула чинності.

Як повідомлялося, 1 липня вранці на Театральній площі в центрі Луцька чоловік захопив рейсовий автобус приміського сполучення «Берестечко — Красилівка» з близько 20 пасажирами. Він повідомив, що автобус замінований, у нього при собі автоматична зброя та велика кількість вибухівки.

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Чоловік вимагав, аби представники влади - від суддів і прокурорів до міністрів і прем'єра - у соцмережах виклали публікації, в яких назвали себе "терористами в законі". Окрему вимогу Плохой висунув президенту Володимиру Зеленському: він має викласти відеозвернення зі словами "Фільм 2005 року "Земляни" дивитися всім".

23 липня суд взяв під варту "луцького терориста" на два місяці. Останній раз запобіжний захід йому продовжили 5 листопада.

45-річний Максим Кривош - уродженець Оренбурзької області Російської Федерації. Раніше двічі засуджений: відбув 10 років у виправних установах за скоєння низки тяжких злочинів - бандитизм, розбій, шахрайство.

У 2014 році Максим Кривош видав у Луцьку книжку «Філософія злочинця» під псевдонімом «Максим Плохой». Це автобіографічна книга, де він описує своє перебування у місцях позбавлення волі. Нещодавно її перевидали, в анотації видавці написали, що це "хороший подарок для ваших друзей". На додаток до книги пропонується подарунок - видання Сергія Мавроді "ПираМММида".

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