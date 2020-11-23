«Луцький терорист» проходить експертизу у психіатричній лікарні

Луцький міськрайонний суд Волинської області розглянув клопотання слідчого СБУ та прокуратури про поміщення підозрюваного в тероризмі Максима Кривоша (Плохого) до психіатричного закладу для проведення стаціонарної комплексної психолого-психіатричної експертизи.

"Луцький терорист", який у липні захопив автобус з пасажирами в центрі міста, проходитиме експертизу в Львівській обласній психіатричній лікарні, повідомила Укрінформу суддя-спікер Луцького суду Людмила Присяжнюк.

"Відносно підозрюваного Максима Кривоша зараз проводиться досудове розслідування. Слідчий призначив експертизу, щоби встановити, чи є він осудною людиною, наскільки розумів значення своїх дій", - наголосила Присяжнюк.

За її словами, 1 жовтня луцькі експерти встановили, що такі питання не можна визначити амбулаторно; необхідні додаткові обстеження та динамічне спостереження за пацієнтом. Тож, слідчий клопотав, щоби експертизу провели стаціонарно.

"5 листопада за рішенням суду Максима Кривоша відправили до психіатричної лікарні для проведення стаціонарної психіатричної експертизи терміном на два місяці", - сказала Присяжнюк.

Захист Кривоша не погодився з такими діями і подав апеляцію. Апеляційний суд її відхилив і 16 листопада ухвала набула чинності.

Як повідомлялося, 1 липня вранці на Театральній площі в центрі Луцька чоловік захопив рейсовий автобус приміського сполучення «Берестечко — Красилівка» з близько 20 пасажирами. Він повідомив, що автобус замінований, у нього при собі автоматична зброя та велика кількість вибухівки.

Чоловік вимагав, аби представники влади - від суддів і прокурорів до міністрів і прем'єра - у соцмережах виклали публікації, в яких назвали себе "терористами в законі". Окрему вимогу Плохой висунув президенту Володимиру Зеленському: він має викласти відеозвернення зі словами "Фільм 2005 року "Земляни" дивитися всім".

23 липня суд взяв під варту "луцького терориста" на два місяці. Останній раз запобіжний захід йому продовжили 5 листопада.

45-річний Максим Кривош - уродженець Оренбурзької області Російської Федерації. Раніше двічі засуджений: відбув 10 років у виправних установах за скоєння низки тяжких злочинів - бандитизм, розбій, шахрайство.

У 2014 році Максим Кривош видав у Луцьку книжку «Філософія злочинця» під псевдонімом «Максим Плохой». Це автобіографічна книга, де він описує своє перебування у місцях позбавлення волі. Нещодавно її перевидали, в анотації видавці написали, що це "хороший подарок для ваших друзей". На додаток до книги пропонується подарунок - видання Сергія Мавроді "ПираМММида".