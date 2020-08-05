Спецоперація у БЦ "Леонардо": інтерв’ю у "терориста" брала керівниця столичної поліції діалогу

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу МВС.

«"Журналісткою", яка брала "інтерв'ю" у зловмисника, що захопив відділення банку в центрі столиці, була Вікторія Азарова. Вона керівниця столичної поліції діалогу», - йдеться у повідомленні.

За її словами, робота у натовпі і з натовпом - це давно для неї звична справа, а зіткнутися зі зловмисником у таких умовах довелося вперше, власне, як і залучати журналістів до цієї справи.

У МВС подякували Азаровій за професіоналізм.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок, 3 серпня, о 12-й годині чоловік захопив у центрі Києва відділення "Універсал банку" в бізнес-центрі "Леонардо" й погрожував підірвати бомбу. У нього в заручниках була керівниця відділення банку, решта співробітників змогли залишити будівлю.

За даними правоохоронців, зловмисником виявився громадянин Узбекистану. Він вимагав, щоб до нього зайшли представники ЗМІ, через яких він збирався озвучити свої вимоги. Серед журналістів, яких тоді провели до "київського терориста", були співробітник поліції і співробітник СБУ. Вони і знешкодили зловмисника під час "інтерв'ю".

4 серпня затриманому громадянину Узбекистану за погрозу вибуху у столичному банку оголосили підозру у вчиненні теракту.