Погроза вибухом у столичному бізнес-центрі: суд завтра продовжить обирати запобіжний захід

Печерський райсуд Києва продовжить 5 серпня обирати запобіжний захід громадянину Узбекистану Сухробу Карімову, якого затримали за погрозу вибуху у столичному банку.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець.

“Засідання перенесли на завтра у зв'язку з тим, що сторона захисту заявила відвід судді, яка розглядала клопотання про обрання запобіжного заходу”, - сказала Максимець.

За словами речниці, перед цим суддя відмовив у задоволенні клопотання адвоката Карімова щодо перекладу процесуальних документів російською мовою.

“Прокуратура заперечувала проти цього клопотання (щодо російської мови для процесуальних документів — ред.). Суд, заслухавши сторони, відмовив стороні захисту у задоволенні клопотання, після чого адвокати заявили відвід судді, вважають, що це упереджене ставлення”, - уточнила вона.

Максимець поінформувала, що цей відвід має розглядати інший суддя, і у середу має вирішитися питання щодо судді, який розгляне цей відвід.

“Має визначити автоматичний розподіл суддю, яка розгляне відвід, і вже за результатами розгляду цього клопотання (щодо відводу судді - ред.) будемо знати, як далі буде відбуватися процес (чи будуть визначати нового суддю для розгляду клопотання щодо запобіжного заходу Карімову, чи та ж суддя, якій заявили відвід, продовжить розгляд клопотання по запобіжному заходу Карімову — ред.)”, - повідомила Максимець.

Як повідомлялося, у понеділок, 3 серпня, о 12-й годині чоловік захопив у центрі Києва відділення "Універсал банку" в бізнес-центрі "Леонардо" й погрожував підірвати бомбу. У нього в заручниках була керівниця відділення банку, решта співробітників змогли залишити будівлю. За даними правоохоронців, зловмисником є громадянин Узбекистану. Близько 15-ї години правоохоронці затримали "столичного терориста". Ніхто не постраждав.

Щодо цього чоловіка було відкрито кримінальне провадження за статтею "терористичний акт".

4 серпня затриманому громадянину Узбекистану за погрозу вибуху у столичному банку повідомили про підозру у вчиненні теракту.