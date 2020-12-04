Суд відправив «київського терориста» до психіатричної лікарні

Суд відправив «київського терориста» до психіатричної лікарні

Укрінформ
За клопотанням Київської міської прокуратури Печерський райсуд столиці змінив запобіжний захід громадянину Узбекистану, який погрожував вибухом у приміщенні банку, з тримання під вартою на поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги.

Як передає Укрінформ, відповідне рішення ухвалено на засіданні суду в п’ятницю, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури у Фейсбуці.

"Підставою для внесення відповідного клопотання стали висновки судово-психіатричної експертизи, у яких вказано на необхідність застосування до підозрюваного примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, експерти встановили, що наразі за своїм психічним станом підозрюваний не може усвідомлювати свої дії та керувати ними.

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Як повідомляв Укрінформ, 3 серпня 2020 року о 12 годині чоловік захопив у центрі Києва відділення "Універсал банку" в бізнес-центрі "Леонардо" і погрожував підірвати бомбу. У нього в заручниках була керівник відділення банку, інші співробітники змогли залишити будівлю. Близько 15-ї години правоохоронці затримали "столичного терориста". Ніхто не постраждав.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "терористичний акт" відносно чоловіка, який погрожував вибухом у столичному БЦ "Леонардо". За даними правоохоронців, зловмисник є ​​громадянин Узбекистану.

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Того ж дня заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що іноземець, який погрожував вибухом у столичному банку, в Узбекистані перебував на психоневрологічному обліку з діагнозом "Олігофренія".

"За інформацією з батьківщини терориста - Узбекистану, Сухроб Карімов з 1998 року перебував на психоневрологічному обліку з діагнозом "Олігофренія". Цей діагноз був поставлений, коли йому було всього 10 років", - повідомив Геращенко.

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