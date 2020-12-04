Суд відправив «київського терориста» до психіатричної лікарні

За клопотанням Київської міської прокуратури Печерський райсуд столиці змінив запобіжний захід громадянину Узбекистану, який погрожував вибухом у приміщенні банку, з тримання під вартою на поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги.

Як передає Укрінформ, відповідне рішення ухвалено на засіданні суду в п’ятницю, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури у Фейсбуці.

"Підставою для внесення відповідного клопотання стали висновки судово-психіатричної експертизи, у яких вказано на необхідність застосування до підозрюваного примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, експерти встановили, що наразі за своїм психічним станом підозрюваний не може усвідомлювати свої дії та керувати ними.

Як повідомляв Укрінформ, 3 серпня 2020 року о 12 годині чоловік захопив у центрі Києва відділення "Універсал банку" в бізнес-центрі "Леонардо" і погрожував підірвати бомбу. У нього в заручниках була керівник відділення банку, інші співробітники змогли залишити будівлю. Близько 15-ї години правоохоронці затримали "столичного терориста". Ніхто не постраждав.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "терористичний акт" відносно чоловіка, який погрожував вибухом у столичному БЦ "Леонардо". За даними правоохоронців, зловмисник є ​​громадянин Узбекистану.

Того ж дня заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що іноземець, який погрожував вибухом у столичному банку, в Узбекистані перебував на психоневрологічному обліку з діагнозом "Олігофренія".

"За інформацією з батьківщини терориста - Узбекистану, Сухроб Карімов з 1998 року перебував на психоневрологічному обліку з діагнозом "Олігофренія". Цей діагноз був поставлений, коли йому було всього 10 років", - повідомив Геращенко.