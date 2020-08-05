Суд арештував “столичного терориста” без права на заставу
Відповідне рішення ухвалила слідча суддя Галина Матійчук, інформує пресслужба столичної прокуратури.
“Печерський районний суд міста Києва задовольнив клопотання столичної прокуратури та обрав безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою громадянину Узбекистану, який 3 серпня 2020 року погрожував вибухом у приміщенні банку у центрі Києва”, - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, у понеділок, 3 серпня, о 12-й годині чоловік захопив у центрі Києва відділення "Універсал банку" в бізнес-центрі "Леонардо" й погрожував підірвати бомбу. У нього в заручниках була керівниця відділення банку, решта співробітників змогли залишити будівлю. За даними правоохоронців, зловмисником є громадянин Узбекистану. Близько 15-ї години правоохоронці затримали "столичного терориста". Ніхто не постраждав.
Щодо цього чоловіка було відкрито кримінальне провадження за статтею "терористичний акт".
4 серпня затриманому громадянину Узбекистану за погрозу вибуху у столичному банку повідомили про підозру у вчиненні теракту.