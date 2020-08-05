Суд арештував “столичного терориста” без права на заставу

Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою громадянину Узбекистану Сухробу Карімову, якого затримали за погрозу вибухом у приміщенні АТ “Універсал банк” в бізнес-центрі "Леонардо".

Відповідне рішення ухвалила слідча суддя Галина Матійчук, інформує пресслужба столичної прокуратури.

“Печерський районний суд міста Києва задовольнив клопотання столичної прокуратури та обрав безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою громадянину Узбекистану, який 3 серпня 2020 року погрожував вибухом у приміщенні банку у центрі Києва”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у понеділок, 3 серпня, о 12-й годині чоловік захопив у центрі Києва відділення "Універсал банку" в бізнес-центрі "Леонардо" й погрожував підірвати бомбу. У нього в заручниках була керівниця відділення банку, решта співробітників змогли залишити будівлю. За даними правоохоронців, зловмисником є громадянин Узбекистану. Близько 15-ї години правоохоронці затримали "столичного терориста". Ніхто не постраждав.

Щодо цього чоловіка було відкрито кримінальне провадження за статтею "терористичний акт".

4 серпня затриманому громадянину Узбекистану за погрозу вибуху у столичному банку повідомили про підозру у вчиненні теракту.