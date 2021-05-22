У Києві активіст намагався перекинути на територію посольства Білорусі мішок з гноєм

Білоруського активіста Петра Маркелова, який вже кілька місяців живе в Україні, було затримано при спробі перекинути мішок з гноєм на територію посольства Білорусі в Києві.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радые Свабода.

Співробітники Нацгвардії повалили Маркелова на землю і наділи йому наручники. Один із гвардійців кричав чоловікові, що його депортують за порушення громадського порядку.

Під час затримання Маркелов кричав, що цією акцією він хотів привернути увагу до подій в Білорусі та до факту смерті політв'язня у в'язниці.

«У Білорусі вулицею Окрестіна пройшли 50 тисяч громадян. Це (демонстрація - ред.) проти посольства та білоруської влади, а не проти України», - сказав активіст.

Як повідомляв Укрінформ, 50-річний білоруський політв'язень Вітольд Ашурок помер у колонії в Шклові Могильовської області.

Маркелов - активіст Молодіжного блоку. Він брав активну участь у виборчих кампаніях у Білорусі як кандидат, довіреної особи і спостерігача. Виступав за легалізацію марихуани, брав участь в акціях протесту.

Фото: Радые Свабода