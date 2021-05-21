Кличко каже, що хотів зустрічі з Президентом, щоб «обговорити спільні виклики»

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що хотів зустрітися з Президентом Володимиром Зеленських не в особистих питаннях, а для вирішення "спільних викликів".

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Київський міський голова Віталій Кличко розповів у програмі “Свобода Слова Савіка Шустера”.

"Я останній раз спілкувався з Президентом пів року тому. Так дійсно я телефонував у приймальну, і просив Президента зустрітися, писав йому смс. На жаль, відповідь не отримав. Але хтось в оточенні надає інформацію, намагаються зробити ворогів. Я Президенту не ворог. Я думав, що завжди у нас спільні виклики та спільні вороги - захмарні тарифи, маленькі заробітні платні, бідність, боротьба з коронавірусом, російська агресія і багато інших. Це наші спільні виклики", - сказав Кличко.

Очільник столиці зауважив, що приходить до Президента не в особистих питаннях.

"Особистих питань в мене немає. По питаннях, які потрібно вирішувати, як мер міста, вирішуючи проблем людей, як голова Асоціації міст України. Що стосується тарифів, ціни на газ - багато питань кожного дня і вкрай важлива комунікація", - наголосив він.

"В жодному разі я не хочу боротися всередині, наші так звані друзі дуже чекають, що ми почнемо боротися один з одним. Повинна бути синергія. Я розумію, що я, як мер міста, повинен комунікувати з Прем'єр-міністром, і з Президентом. Я розумію, що нам потрібно об'єднувати зусилля перед тими викликами", - додав Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський на пресконференції в четвер заявив, що не з’ясовує стосунки з Кличком.

За словами Зеленського, Кличко постійно намагається шукати зустрічі з ним. Президент повідомив, що Кличко, як очільник КМДА, просив його не звільняти.

Зеленський також зауважив, що задовольнив прохання Кличка, хоча в Офісі Президента були люди, які бажали цього звільнення. Також Зеленський наголосив, що зараз Кличко має всю повноту влади у Києві.