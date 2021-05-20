Кличко заявив, що за останні пів року так і не зустрівся з Зеленським

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що телефонував у приймальню та писав Президенту Володимиру Зеленську задля зустрічі з робочих питань, однак зустріч за останніх пів року так і не відбулася.

Як передає Укрінформ, про це Кличко написав у себе на сторінці у Фейсбуці.

«Я, як мер столиці, як голова Асоціації міст України, телефонував у приймальню, писав Президенту - задля зустрічі з робочих питань. А питань у нас чимало - і щодо газу, тарифів, нагальних питань столиці, питань місцевого самоврядування - всіх членів АМУ. Зустріч за останніх пів року так і не відбулася. А коли немає комунікації - це хіба про ефективну роботу і співпрацю?» - зазначив Кличко.

Він також заявив, що його здивували звинувачення Зеленського, мовляв, «не треба красти із бюджету».

«Я вже коментував ці зрежисовані обшуки і масові облави, що відбуваються останнім часом. Це – маніпуляції і дискредитація міської влади! Коли шукають документи, які ми самі передавали правоохоронцям, про фінансові порушення, які виявили ми самі. Документи за кілька років. То що до цього робили з ними правоохоронці? Може, Президенту надають якусь викривлену інформацію? Бо, щоб однозначно стверджувати - всі факти мають бути доведені в законному порядку», - зауважив він.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський на пресконференції в четвер заявив, що не з’ясовує стосунки з Кличком.

За словами Зеленського, Кличко постійно намагається шукати зустрічі з ним. Президент повідомив, що Кличко, як очільник КМДА, просив його не звільняти.

Зеленський також зауважив, що задовольнив прохання Кличка, хоча в Офісі Президента були люди, які бажали цього звільнення. Також Зеленський наголосив, що зараз Кличко має всю повноту влади у Києві.