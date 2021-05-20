Зеленський – Кличку: Посада голови КМДА є президентською вертикаллю

Зеленський – Кличку: Посада голови КМДА є президентською вертикаллю

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський заявляє, що не з’ясовує стосунки з мером Києва і головою столичної адміністрації Віталієм Кличко.

Про це він заявив на пресконференції у четвер у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Віталій Кличко мені нічого не зробив", - сказав він, нагадавши, що посада голови КМДА є президентською вертикаллю.

Зеленський також не дав відповіді, чи вважає він Кличка конкурентом на майбутніх президентських виборах, оскільки "рано" про це говорити.

Далі буде...

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