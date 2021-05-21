За десять днів в комунальних підприємствах провели 70 обшуків - Кличко

В комунальних підприємствах Києва за останні десять днів провели 70 обшуків.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Київський міський голова Віталій Кличко розповів у програмі “Свобода Слова Савіка Шустера”.

"70 обшуків протягом 10 днів, в багатьох комунальних підприємств. Це не випадково. Тому що якщо дана вказівка, а в нас є багато інформації що дійсно проводились наради, давалися вказівка - потрібно підготовити матеріали", - сказав Кличко.

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Кличко зауважив, що Департамент фінансово аудиту і контролю КМДА надав правоохоронним органам 385 справ.

"Ці справи мають розглянути правоохоронні органи й надати правову оцінку. Нічого не відбулося за ці роки і зараз раптово принесли ці справи та кажуть - корупція. Це ж ми вам передали ці справи, це ми зробили аудит. Це маніпуляція, це несправедливо", - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, у травні в низці комунальних підприємств Києва та деяких департаментах КМДА правоохоронні органи провели обшуки.

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що вважає обшуки у столичних комунальних підприємствах тиском на місцеву владу, а також особистим тиском на нього.