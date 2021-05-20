У Києві відреставрують пам’ятник Володимиру та будинок, де жив Врубель

Упродовж 2021-2023 років Департамент охорони культурної спадщини відреставрує 8 пам’яток у Києві.

Як передає Укрінформ, про це заявив директор Департаменту охорони культурної спадщини Олександр Никоряк, повідомляє пресслужба КМДА.

Він повідомив, що наразі проводяться ремонтно-реставраційні роботи на 4 об’єктах, а до кінця 2023 буде відреставровано загалом 8 пам’яток.

«Протягом 2021-2023 Департамент відреставрує ще 8 об’єктів. До кінця цього року плануємо закінчити реставрацію келії Флорівського монастиря. А до кінця 2023 року будуть завершені реставраційні роботи ще на 7 об’єктах», – додав Никоряк.

Зокрема, йдеться про такі пам’ятки: Колона Магдебурзького права; Прибутковий будинок, у якому проживали відомі художники на вул. Десятинній, 14; Житловий будинок на вул. Сковороди, 9-Б; Житловий будинок на вул. Володимирській, 3; Комплекс споруд церкви Здвиження на вул. Воздвиженській, 1; Пам’ятник князю Володимиру на Володимирський гірці; Корпус настоятеля та проскурні Братського монастиря на вул. Сковороди, 2.

«Але це лише частина пам’яток, які реставруватимуть у Києві, адже мова йде про об’єкти, що в підпорядкуванні нашого Департаменту. Не забуваймо, що у інших структурних підрозділів КМДА, у районних держадміністрацій теж в управлінні є пам’ятки, фінансування реставрації яких планується кожним підрозділом окремо», – наголосив Никоряк.

Він повідомив, що наразі окрім Подільського РАЦС, Департамент відреставрував також Будинок Петра І на Костянтинівській, 6/8.

«Унікальна будівля, де наразі розміщена не менш унікальна експозиція у музеї «Кам’яниця київського війта». Головним експонатом Музею є сама середньовічна кам’яниця. Експонати Музею розповідають про історію надання Магдебурзького права Києву, про інститут війтівства та урядовий устрій києво-подільської автономії, про роль козацького фактору і взаємини міщан із монастирською юрисдикцією тощо. Тут представлена низка унікальних експонатів, єдиних у світі", - сказав він.

Також завершені роботи з реставрації «Будинку купця «Апштейна» на вул. Спаській, 12.

Як повідомлялося, у Києві після реконструкції відкрився театр оперети.