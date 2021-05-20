У Києві відреставрують пам’ятник Володимиру та будинок, де жив Врубель
Як передає Укрінформ, про це заявив директор Департаменту охорони культурної спадщини Олександр Никоряк, повідомляє пресслужба КМДА.
Він повідомив, що наразі проводяться ремонтно-реставраційні роботи на 4 об’єктах, а до кінця 2023 буде відреставровано загалом 8 пам’яток.
«Протягом 2021-2023 Департамент відреставрує ще 8 об’єктів. До кінця цього року плануємо закінчити реставрацію келії Флорівського монастиря. А до кінця 2023 року будуть завершені реставраційні роботи ще на 7 об’єктах», – додав Никоряк.
Зокрема, йдеться про такі пам’ятки: Колона Магдебурзького права; Прибутковий будинок, у якому проживали відомі художники на вул. Десятинній, 14; Житловий будинок на вул. Сковороди, 9-Б; Житловий будинок на вул. Володимирській, 3; Комплекс споруд церкви Здвиження на вул. Воздвиженській, 1; Пам’ятник князю Володимиру на Володимирський гірці; Корпус настоятеля та проскурні Братського монастиря на вул. Сковороди, 2.
«Але це лише частина пам’яток, які реставруватимуть у Києві, адже мова йде про об’єкти, що в підпорядкуванні нашого Департаменту. Не забуваймо, що у інших структурних підрозділів КМДА, у районних держадміністрацій теж в управлінні є пам’ятки, фінансування реставрації яких планується кожним підрозділом окремо», – наголосив Никоряк.
Він повідомив, що наразі окрім Подільського РАЦС, Департамент відреставрував також Будинок Петра І на Костянтинівській, 6/8.
«Унікальна будівля, де наразі розміщена не менш унікальна експозиція у музеї «Кам’яниця київського війта». Головним експонатом Музею є сама середньовічна кам’яниця. Експонати Музею розповідають про історію надання Магдебурзького права Києву, про інститут війтівства та урядовий устрій києво-подільської автономії, про роль козацького фактору і взаємини міщан із монастирською юрисдикцією тощо. Тут представлена низка унікальних експонатів, єдиних у світі", - сказав він.
Також завершені роботи з реставрації «Будинку купця «Апштейна» на вул. Спаській, 12.
Як повідомлялося, у Києві після реконструкції відкрився театр оперети.