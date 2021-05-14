У Києві після реконструкції відкривається театр оперети

Мер Києва Віталій Кличко показав коротке відео із відремонтованого Київського національного академічного театру оперети, який 14 травня, поновлює роботу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

«Сьогодні ввечері, після масштабної реконструкції, відбудеться відкриття головної сцени Київського національного академічного театру оперети. Це – єдиний в Україні театр оперети. Велика зала театру тривалий час перебувала в аварійному стані і потребувала негайної реставрації. Місто виділило кошти на її здійснення», – сказав Кличко.

Оновлена зала оперети/ Фото: пресслужба Кличка

Так, у залі, зокрема, виконали роботи з протипожежної безпеки. Встановили нове обладнання системи. Укріпили арки сцени та інших елементів глядацької зали. Встановили нову систему кондиціювання. Замінили крісла для глядачів. Та здійснили реставрацію інтер’єру зали. При цьому зберегли атмосферу початку 20 сторіччя. Також встановили сучасну систему освітлення і звуку. Це дозволить колективу робити видовищні вистави.

«Тож сьогодні, ввечері п’ятниці, ви можете потрапити на гала-концерт на честь відкриття оновленої Київської оперети», – сказав Кличко.

Читайте також: МКІП шукатиме можливості для реставрації Запорізького краєзнавчого музею

Як повідомлялося, Київський національний академічний театр оперети розташований у приміщенні колишнього Троїцького народного будинку, зведеного у 1901-1902 роках у стилі раціоналізму (вул. Велика Васильківська, 53/3). Театру в 2009 році надано статус національного.