«Пробіг під каштанами» у Києві - список вулиць, які перекриють 30 травня

30 травня у столиці буде заборонено рух транспорту по вулицях, на яких проходитиме 28-й щорічний благодійний спортивний «Пробіг під каштанами».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт КМДА.

Так, заборонять рух транспортних засобів із 09:00 до 13:00 за маршрутом: Майдан Незалежності – вулиця Хрещатик – вулиця Велика Васильківська – вулиця Саксаганського – вулиця Володимирська – вулиця Жилянська – вулиця Шота Руставелі – вулиця Велика Васильківська – вулиця Хрещатик – Майдан Незалежності.

На час проведення «Пробігу під каштанами» також змінить маршрути наземний пасажирський транспорт, який курсує цими вулицями, про що буде повідомлено додатково.

Як повідомляє пресслужба КМДА, «Пробіг під каштанами» відбудеться у День Києва, 30 травня, з 07:00 до 15:00 за маршрутом: Майдан Незалежності – вулиця Хрещатик – вулиця Велика Васильківська – вулиця Саксаганського – вулиця Володимирська – вулиця Жилянська – вулиця Шота Руставелі – вулиця Велика Васильківська – вулиця Хрещатик – Майдан Незалежності.

Організатори благодійного проєкту готують два формати проведення 28-го «Пробігу під каштанами».

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Offline – на старт можна долучитися на Майдані Незалежності з дотриманням карантинних правил та обмежень. Обов’язковим є правильно одягнена маска та відстані між учасниками, рекомендовано мати із собою окуляри, інші засоби індивідуального захисту, враховуючи епідемічну ситуацію в столиці.

Online зможуть долучитися всі охочі, незалежно від часу та місця участі. Для цього необхідно завантажити безкоштовний мобільний додаток Strava, зареєструватися в ньому та долучитися до групи «Пробіг під каштанами». У день заходу до 11:00 слід вийти на прогулянку або пробіжку, відкрити додаток, натиснути старт, через 5 км – фініш. Також можна зробити фото з пробіжки, завантажити його в додаток і зберегти результати старту. Усі учасники будуть відображені в рейтинговій таблиці із зазначенням локації, маршруту та даних пробіжки.

Також у додатку можуть реєструватися корпоративні команди (для проведення внутрішнього тімбілдингу), а їхні учасники – долучатися до групи «Пробіг під каштанами». Організатори пропонують учасникам offline старту також завантажувати додаток та фіксувати свою участь.

Проєкт був започаткований у 1993 році і на сьогодні є традиційною частиною святкування Дня Києва. Щороку Пробіг нагадує про проблему вроджених вад серця і можливості її розв’язання. Зібрані під час цієї спортивної події внески йдуть на закупівлю необхідного обладнання для Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України. Зокрема, торік було придбано новий наркозно-дихальний апарат A7 (Mindray).