У Києві екскерівнику Муніципальної охорони оголосили підозру у привласненні бюджетних коштів

У Києві екскерівнику КП «Муніципальна охорона» повідомлено про підозру за фактом привласнення бюджетних коштів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київська міська прокуратура у Телеграмі.

«Повідомлено про підозру колишньому директору комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) «Муніципальна охорона» у заволодінні бюджетними коштами, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України)», - ідеться в повідомленні.

Слідством встановлено, що КП «Муніципальна охорона» було проведено процедуру закупівлі послуг з професійного навчання та підвищення кваліфікації охоронників на 300 слухачів.

«Однак підозрюваний, який перебував на посаді директора КП «Муніципальна охорона», з метою заволодіння бюджетними коштами підписав та затвердив акти здачі - прийняття наданих послуг, достеменно знаючи про те, що навчання та підвищення кваліфікації охоронників, фактично не відбувалось, тобто умови договору зі сторони виконавця не виконано», - сказано в повідомленні.

Як наслідок від замовника в особі КП «Муніципальна охорона» на рахунок приватного товариства перераховано понад 580 тис. грн за ненаданні послуги, що підтверджується висновком експертизи.

Вирішується питання щодо відсторонення підозрюваного від займаної на теперішній час посади заступника директора одного із транспортних комунальних підприємств столиці та обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам злочину.

Як повідомляв Укрінформ, 13 травня посадовцям Департаменту соцполітики КМДА повідомили про підозру у заволодінні 13 млн грн.