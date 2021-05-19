У КМДА виявили порушень з орендою землі більш як на 100 мільйонів - ДФС

За результатами проведених обшуків у департаменті земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації співробітники Головного управління ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури викрили ряд підприємств в ухиленні від сплати податків у великих розмірах.

Про це повідомляється на сторінці ДФС у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Повідомляється, що директор одного із товариств, з 2013 року по теперішній час, користувався земельними ділянками без оформлення правовстановлюючих документів на них та не сплачував орендну плату за землю комунальної власності. Такі дії спричинили тяжкі наслідки для громадських інтересів, а саме у вигляді ненадходження коштів за орендну плату в розмірі понад 19 млн грн. Крім того, при поданні декларації про сплату земельного податку та орендної плати за використання землі комунальної власності за період 2017-2018 років він умисно занизив площу та нормативно-грошову оцінку земельної ділянки.

За фактами цих правопорушень 18 травня 2021 року директора згаданої компанії оголошено в розшук. Наразі керівник згаданого підприємства переховується від органів досудового розслідування. Вживаються заходи, направлені на встановлення місця знаходження розшукуваної особи, повідомляє ДФС.

У рамках досудового розслідування досліджується можлива причетність службових осіб Київської міської державної адміністрації до скоєння правопорушень, які спричинили тяжкі наслідки для інтересів територіальної громади міста Києва у вигляді безпідставно неодержаних (упущених) коштів орендної плати за фактичне користування службовими особами товариств земельними ділянками у Києві.

За результатами обшуків виявлено та вилучено кадастрові справи земельних ділянок, розташованих в м. Києві, що свідчать про порушення законодавства у сфері сплати орендної плати за землю на загальну суму понад 100 млн грн. За даними фактами до ЄРДР внесено 11 кримінальних проваджень щодо вчинення кримінальних правопорушень у сфері зловживання владою або службовим становищем.

Фото: ДФС