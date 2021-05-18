Обшуки в Києві: метрополітен заявляє про політичний тиск

У КП «Київський метрополітен» заявляють, що багато комунальних підприємств столиці в останній тиждень стали заручниками політичного тиску.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київський метрополітен у Фейсбуці.

«Останній тиждень структурні підрозділи Київської міської адміністрації та багато комунальних підприємств стали заручниками політичного тиску на міську владу», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 13 травня представники Київської міської прокуратури та ГУ ДФС провели обшуки в адміністрації Київського метрополітену.

«Запити стосувалися діяльності ПАТ «Київметробуд» щодо будівництва метро на Виноградар. Зокрема запитувалися договірні документи з ТОВ «Емпоріум бетон», ТОВ «Скайбуд», ТОВ «Завод автоштамп», ТОВ «Максісофт» та інші. Водночас представникам міської прокуратури та ГУ ДФС було надано копії договорів між КП «Київський метрополітен» та ПАТ «Київметробуд». Навіть ті, що надавалася за запитами раніше», - сказано в повідомленні.

У Київському метрополітені наголошують, що підприємство проходить всі передбачені законодавством планові та позапланові перевірки та аудити, а також надає безперешкодний доступ до всіх приміщень. Звітність публікується на сайті метрополітену.

Як повідомляв Укрінформ, 13 травня Київська міська прокуратура спільно з ГУ ДФС у м. Києві провела обшуки в офісному приміщенні КП «Київський метрополітен».

Обшуки проходили у межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків під час проведення робіт з будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив «Виноградар».

Фото: прокуратура Києва