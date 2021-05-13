У центрі Києві спаплюжили присвячений політв'язням окупованого Криму арт-об'єкт

Стіни підземного переходу на Європейській площі, на яких розмістили арт-об’єкт, присвячений політичним в’язням окупованого Криму, розфарбували невідомі.

Як передає Укрінформ, на стінах з’явилась нецензурна лайка, пентаграми, фрази, які розпалюють релігійну ворожнечу, й інші написи, інформує «Київавтодор».

"Наслідки вандалізму виявили працівники КП ШЕУ Шевченківського району, які проводили ранкове прибирання переходу. Дорожня служба звернулася до поліції", - йдеться у повідомленні.

Арт-об’єкт «Підземна безвихідь» створив грузинський художник Давид Кухалашвілі. У переході намалювали 98 тюремних дверей, за кожними – прихована одна з історій політичних в’язнів Кремля.

Наразі за ґратами перебувають 98 кримчан через їхню активну громадянську позицію чи релігійні погляди.