У Києві відзначили 101-у річницю визволення від більшовиків

У Києві відзначили 101-у річницю визволення від більшовиків

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Укрінформ
У Києві відзначили 101-у річницю звільнення від більшовицької армії та вшанували пам‘ять Польсько-українського товариства зброї.

Як передає кореспондент Укрінформу, у церемонії взяли участь представники Збройних Сил України, Українського інституту національної пам’яті, Міністерства закордонних справ України, Державної служби етнополітики та свободи совісті, Польського інституту в Києві, а також представники громадськості. Перша частина заходу відбулася біля пам‘ятника "Старшинам Армії УНР – уродженцям міста Києва", а друга – на могилі вояків Війська Польського на Байковому цвинтарі.

"Звільнення української столиці від більшовиків – це унікальна подія, тому що це останній вступ регулярних українських військ до столиці, останній контроль української столиці українцями перед остаточним падінням української державності і остаточною окупацією українських територій росіянами", — розповів начальник відділу обліку та збереження місць пам’яті УІНП Павло Подобєд у коментарі Укрінформу.

Він зауважив, що захід організовано центральними органами виконавчої влади, зокрема, Збройними силами України, Українським інститутом національної пам‘яті.

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"Це не просто ініціатива громадськості чи окремого священника. Це позиція держави, яка засвідчує, що корені нашої державності – не Червона армія і не Радянський Союз. Організація заходу свідчить про усвідомлення державою того, що українська державність була закладена тоді, 101 рік тому", – підкреслив Подобєд.

Продовження заходу відбулося на Байковому кладовищі, де знаходиться могила вояків Війська Польського.

Усі присутні склали квіти на могилу польських військових. Прозвучала молитва за душами спочилих воїнів.

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"Цей захід – знак пошани нашим колишнім і сучасним союзникам. Це справа честі для української держави. Вшанувати пам‘ять як своїх воїнів, так і своїх колишніх союзників, демонструючи, що цей союз залишився для нас не просто в підручниках історії, а що ми дійсно віддаємо шану тим людям, які допомогли нам звільнитися від російських військ 101 рік тому", – сказав Подобєд.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч з 21 на 22 квітня 1920 року Симон Петлюра і Юзеф Пілсудський уклали союз, в результаті якого було організовано спільний похід українських та польських військ проти більшовиків, який завершився 7 травня звільненням Києва. Згодом, 9 травня, у Києві було проведено українсько-польський військовий парад, який приймали український та польський генерали Марко Безручко та Едвард Ридз-Смігли.

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Через місяць більшовики відбили Київ, в згодом захопивши всю Україну, а також частину Польщі. У цій війні ключовою була битва під Варшавою у серпні 1920 року, коли польська війська разом з військами УНР розбили більшовиків. Утім, під тиском Москви і наступу більшовиків Польща усе ж змушена була підписати з Росією Ризький договір 1921 року, за яким Україну було поділено, а війська УНР - інтерновано у табори на території Польщі.

Фото: Суспільне

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