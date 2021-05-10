У Києві відзначили 101-у річницю визволення від більшовиків

У Києві відзначили 101-у річницю звільнення від більшовицької армії та вшанували пам‘ять Польсько-українського товариства зброї.

Як передає кореспондент Укрінформу, у церемонії взяли участь представники Збройних Сил України, Українського інституту національної пам’яті, Міністерства закордонних справ України, Державної служби етнополітики та свободи совісті, Польського інституту в Києві, а також представники громадськості. Перша частина заходу відбулася біля пам‘ятника "Старшинам Армії УНР – уродженцям міста Києва", а друга – на могилі вояків Війська Польського на Байковому цвинтарі.

"Звільнення української столиці від більшовиків – це унікальна подія, тому що це останній вступ регулярних українських військ до столиці, останній контроль української столиці українцями перед остаточним падінням української державності і остаточною окупацією українських територій росіянами", — розповів начальник відділу обліку та збереження місць пам’яті УІНП Павло Подобєд у коментарі Укрінформу.

Він зауважив, що захід організовано центральними органами виконавчої влади, зокрема, Збройними силами України, Українським інститутом національної пам‘яті.

"Це не просто ініціатива громадськості чи окремого священника. Це позиція держави, яка засвідчує, що корені нашої державності – не Червона армія і не Радянський Союз. Організація заходу свідчить про усвідомлення державою того, що українська державність була закладена тоді, 101 рік тому", – підкреслив Подобєд.

Продовження заходу відбулося на Байковому кладовищі, де знаходиться могила вояків Війська Польського.

Усі присутні склали квіти на могилу польських військових. Прозвучала молитва за душами спочилих воїнів.

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"Цей захід – знак пошани нашим колишнім і сучасним союзникам. Це справа честі для української держави. Вшанувати пам‘ять як своїх воїнів, так і своїх колишніх союзників, демонструючи, що цей союз залишився для нас не просто в підручниках історії, а що ми дійсно віддаємо шану тим людям, які допомогли нам звільнитися від російських військ 101 рік тому", – сказав Подобєд.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч з 21 на 22 квітня 1920 року Симон Петлюра і Юзеф Пілсудський уклали союз, в результаті якого було організовано спільний похід українських та польських військ проти більшовиків, який завершився 7 травня звільненням Києва. Згодом, 9 травня, у Києві було проведено українсько-польський військовий парад, який приймали український та польський генерали Марко Безручко та Едвард Ридз-Смігли.

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Через місяць більшовики відбили Київ, в згодом захопивши всю Україну, а також частину Польщі. У цій війні ключовою була битва під Варшавою у серпні 1920 року, коли польська війська разом з військами УНР розбили більшовиків. Утім, під тиском Москви і наступу більшовиків Польща усе ж змушена була підписати з Росією Ризький договір 1921 року, за яким Україну було поділено, а війська УНР - інтерновано у табори на території Польщі.

Фото: Суспільне