У Бресті впорядкували місця поховань видатних українців і діячів УНР

Представники української громади в Білорусі та працівники Консульства України у Бресті під час Великодньої толоки «Ясні очі – 2021» впорядкували місця поховань видатних українців та діячів УНР на Тришинському кладовищі.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Консульство.

Фото: Консульство України у Бресті

Фото: Консульство України у Бресті

Могила Олекси Стороженка (український письменник, етнограф, драматург) Фото: Консульство України у Бресті

«За давнім народним звичаєм на Великдень святі Діди мають мати чисті очі, щоби добре бачити світ. Тому здавен навесні було заведено прибирати хати, двори, влаштовувати толоку там, де потрібні спільні старання громади. Гуртуймося для добрих світлих справ і вшанування предків», – зауважили у відомстві.

Фото: Консульство України у Бресті

Фото: Консульство України у Бресті

У Консульстві нагадали, що Тришинське кладовище має статус пам’ятки історико-культурної цінності.

Фото: Консульство України у Бресті

Фото: Консульство України у Бресті

Фото: Консульство України у Бресті

Могила невідомого патріота.

Фото: Консульство України у Бресті

Фото: Консульство України у Бресті

Могили Кирила Лукʼяновича Шмалія (секретар Брестського відділу Українського центрального комітету) та його дружини Антоніни.

Як повідомляв Укрінформ, посол України в Республіці Словенія Михайло Бродович 22 квітня відвідав реконструйований пам’ятник українським воїнам 20-го Станіславського піхотного полку в Пановці.

Фото: Консульство України у Бресті