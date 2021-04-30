У Бресті впорядкували місця поховань видатних українців і діячів УНР
Як передає Укрінформ, про це повідомило Консульство.
«За давнім народним звичаєм на Великдень святі Діди мають мати чисті очі, щоби добре бачити світ. Тому здавен навесні було заведено прибирати хати, двори, влаштовувати толоку там, де потрібні спільні старання громади. Гуртуймося для добрих світлих справ і вшанування предків», – зауважили у відомстві.
У Консульстві нагадали, що Тришинське кладовище має статус пам’ятки історико-культурної цінності.
Могила невідомого патріота.
Могили Кирила Лукʼяновича Шмалія (секретар Брестського відділу Українського центрального комітету) та його дружини Антоніни.
Як повідомляв Укрінформ, посол України в Республіці Словенія Михайло Бродович 22 квітня відвідав реконструйований пам’ятник українським воїнам 20-го Станіславського піхотного полку в Пановці.
Фото: Консульство України у Бресті