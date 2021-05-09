Кличко разом з військовими вшанував пам'ять полеглих під час Другої світової

Мер Києва Віталій Кличко разом із військовими Збройних сил України вшанували пам'ять полеглих під час Другої світової війни і привітали ветеранів із Днем перемоги над нацизмом.

Як передає Укрінформ, про це Кличко поінформував у Телеграмі.

Урочистості з нагоди 76-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні у Києві / Фото: Геннадій Мінченко. Укрінформ

“Сьогодні, разом з ветеранами Другої світової, дітьми війни, ветеранами АТО/ООС та військовими Збройних сил України, вшанували пам'ять полеглих під час Другої світової війни. Та привітали ветеранів з Днем перемоги. Захід «Пам’ятаємо, перемагаємо!» традиційно відбувся на території Музею історії України у Другій світовій війні”, - зазначив Кличко.

За словами мера столиці, наразі у Києві мешкає більше 52 тисяч людей, яких торкнулася та страшна війна - це і ветерани, і члени їх родин, члени родин загиблих воїнів.

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Він наголосив, що потрібно пам’ятати подвиг усіх, хто боровся за мир на нашій землі, за перемогу над нацизмом, і пам‘ятати ті страшні уроки історії, аби більше не допустити таких трагедій.

У неділю, 9 травня, в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.