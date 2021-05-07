Через «замінування» у Києві евакуювали майже тисячу людей

У Києві правоохоронці обстежили торгові центри та станції метро, вибухівки не знайдено, було евакуйовано майже тисячу людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

“У результаті обстеження об’єктів та прилеглих територій, працівники вибухотехнічної служби жодних небезпечних пристроїв не виявили. Протягом перевірки було евакуйовано 933 людини”, - ідеться у повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Як повідомляв Укрінформ, 7 травня на електронну пошту Шевченківського управління поліції у Києві надійшов лист про замінування низки об’єктів: торгових центрів та станцій метро. Правоохоронці ретельно обстежували будівлі та станції метро і прилеглу до них територію. Також зусилля поліцейських спрямовані на встановлення особи «мінера».