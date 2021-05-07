У Києві «замінували» кілька ТЦ та метро

У Києві поліцейські перевіряють інформацію про замінування торгових центрів та станцій метро.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

«На електронну пошту Шевченківського управління поліції надійшов лист про замінування ряду об’єктів: торгових центрів та станцій метро», - ідеться в повідомленні.

На місцях працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та кінологи.

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Правоохоронці ретельно обстежують будівлі та станції метро і прилеглу до них територію. Також зусилля поліцейських спрямовані на встановлення особи «мінера».

«Події належним чином зареєстрована в Журналах єдиного обліку заяв та повідомлень районних управлінь поліції. За результатами перевірки їм буде надана правова кваліфікація», - сказано в повідомленні.

Як повідомила Укрінформу заступниця директора «Київський метрополітен» Наталка Макогон, метрополітен працює у звичайному режимі.

"Метро працює у звичайному режимі, всі необхідні перевірки уже здійснені", - повідомила вона, коментуючи інформацію про замінування станцій метро у столиці.

Як повідомляв Укрінформ, 6 травня зачинили на вхід та вихід центральний вестибюль станції метро «Хрещатик» (вихід до вул. Хрещатик) у зв'язку з анонімним дзвінком про мінування.