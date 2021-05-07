У Києві «замінували» кілька ТЦ та метро
Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
«На електронну пошту Шевченківського управління поліції надійшов лист про замінування ряду об’єктів: торгових центрів та станцій метро», - ідеться в повідомленні.
На місцях працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та кінологи.
Правоохоронці ретельно обстежують будівлі та станції метро і прилеглу до них територію. Також зусилля поліцейських спрямовані на встановлення особи «мінера».
«Події належним чином зареєстрована в Журналах єдиного обліку заяв та повідомлень районних управлінь поліції. За результатами перевірки їм буде надана правова кваліфікація», - сказано в повідомленні.
Як повідомила Укрінформу заступниця директора «Київський метрополітен» Наталка Макогон, метрополітен працює у звичайному режимі.
"Метро працює у звичайному режимі, всі необхідні перевірки уже здійснені", - повідомила вона, коментуючи інформацію про замінування станцій метро у столиці.
Як повідомляв Укрінформ, 6 травня зачинили на вхід та вихід центральний вестибюль станції метро «Хрещатик» (вихід до вул. Хрещатик) у зв'язку з анонімним дзвінком про мінування.