У Верховній Раді шукали вибухівку

Столичні правоохоронці перевірили будівлю Верховної Ради після повідомлення про замінування, жодних вибухонебезпечних предметів не знайдено.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила пресофіцер Печерського райуправління поліції міста Києва Оксана Тищенко.

“На даний час перевірка вже закінчилася. Жодних вибухонебезпечних предметів не знайдено. Евакуація осіб не проводилася”, - сказала Тищенко.

Зараз, за її словами, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом неправдивого повідомлення про замінування.

“Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення і затримання особи, яка здійснила цей виклик”, - додала пресофіцер.