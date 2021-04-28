У Верховній Раді шукали вибухівку
Укрінформ
Столичні правоохоронці перевірили будівлю Верховної Ради після повідомлення про замінування, жодних вибухонебезпечних предметів не знайдено.
Про це у коментарі Укрінформу повідомила пресофіцер Печерського райуправління поліції міста Києва Оксана Тищенко.
“На даний час перевірка вже закінчилася. Жодних вибухонебезпечних предметів не знайдено. Евакуація осіб не проводилася”, - сказала Тищенко.
Зараз, за її словами, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом неправдивого повідомлення про замінування.
“Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення і затримання особи, яка здійснила цей виклик”, - додала пресофіцер.