Станцію метро «Майдан Незалежності» закривали на вхід та вихід

Столичну станцію метро «Майдан Незалежності» зачиняли на вхід та вихід з технічних причин.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє «Київський метрополітен».

Зазначалось, що станцію «Майдан Незалежності» зачиняли на вхід та вихід з технічних причин, проте пересадка працювала.

Наразі метро функціонує у звичайному режимі.

«Перепрошуємо за незручності», - йдеться у новому повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, на станції метро «Нивки» проведуть масштабну реконструкцію.