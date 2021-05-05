Станцію метро «Майдан Незалежності» закривали на вхід та вихід

Станцію метро «Майдан Незалежності» закривали на вхід та вихід

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Укрінформ
Столичну станцію метро «Майдан Незалежності» зачиняли на вхід та вихід з технічних причин.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє «Київський метрополітен».

Зазначалось, що станцію «Майдан Незалежності» зачиняли на вхід та вихід з технічних причин, проте пересадка працювала.

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Наразі метро функціонує у звичайному режимі.

«Перепрошуємо за незручності», - йдеться у новому повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, на станції метро «Нивки» проведуть масштабну реконструкцію.

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