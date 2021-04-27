На станції метро «Нивки» проведуть масштабну реконструкцію

«Нивки» – наступна станція метро, де заплановано провести масштабну реконструкцію за програмою доступності. Роботи проведуть за прикладом станції «Святошин».

Як передає Укрінформ, про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє Офіційний портал Києва.

«Зокрема, ми плануємо встановити підйомники, влаштувати тактильну плитку та навігацію, замінити турнікети та встановити двері зі збільшеною шириною дверних полотен. Це те, що допоможе маломобільним категоріям населення вільно пересуватися на станції», – написав Поворозник.

Станція метро «Святошин» / Фото: Офіційний портал Києва

Він зауважив, що обов’язково до процесу реалізації подібних проєктів долучають членів Національної асамблеї людей з інвалідністю.

«Їхні рекомендації та коригування намагаємося максимально впроваджувати в рамках ремонтних робіт, що проходять на станціях метрополітену. До речі, загалом у столичній підземці 14 станцій обладнано за програмою доступності. Нещодавно роботи завершили на станціях «Сирець», «Лук’янівська» та «Шулявська», – зазначив Поворозник.

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За його словами, окрім станції «Нивки», у пріоритеті на облаштування за програмою доступності - «Хрещатик», «Вокзальна» та «Житомирська».

Як повідомляв Укрінформ, для співробітників Київського метрополітену проведуть навчання з надання домедичної допомоги пасажирам.