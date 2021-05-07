Причетний до пограбування патруль затримали і звільнять із поліції Києва

Внутрішня безпека Національної поліції після того, як один зі співробітників наряду поліції охорони відібрав сумку у 36-річного чоловіка у Києві, затримала усіх співробітників цього патруля, готується звільнення поліцейських зі служби.

Про це інформує Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України, передає Укрінформ.

«Готуються документи на звільнення поліцейських наряду у повному складі зі служби в поліції та будуть вжиті заходи дисциплінарного впливу до їхнього керівництва», - заявили у Національній поліції.

Згідно з поясненням 36-річного мешканця столиці правоохоронцям, він повертався вночі додому на самокаті, не втримав рівновагу і впав, а поліцейські, які були поруч, зупинилися і підійшли до нього, і при цьому один зі співробітників забрав його сумку.

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«У результаті проведення першочергових оперативно-розшукових заходів працівники внутрішньої безпеки НПУ встановили поліцейських, які перебували у складі наряду, та затримали їх. Ними виявилися співробітники Управління поліції охорони у місті Києві. Старший наряду зізнався, що забрав сумку заявника, а потім поділився частиною викрадених грошей із колегами», - йдеться у повідомленні.

Тож за матеріалами внутрішньої безпеки НПУ слідчі Держбюро розслідувань, під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури, розпочали кримінальне провадження.

Під час невідкладних обшуків було виявлено і вилучено сумку потерпілого, гроші та інші особисті речі.

Окрім питання щодо вручення підозри 33-річному поліцейському за ч. 3 ст. 186 (Грабіж) ККУ, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від 4 до 8 років, також буде надано остаточну правову кваліфікацію діям інших співробітників.

Як повідомлялося, у Києві повідомили про підозру поліцейському, який пограбував чоловіка під час патрулювання.