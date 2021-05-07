У Києві поліцейський на патрулюванні вкрав у чоловіка сумку з грошима
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київська міська прокуратура у Телеграмі.
«Повідомлено про підозру поліцейському Святошинського районного відділу Управління поліції охорони в м. Києві за фактом відкритого викрадення чужого майна, що завдало значної шкоди потерпілому (ч. 3 ст. 186 Кримінального кодексу України)», - ідеться в повідомленні.
Згідно матеріалів кримінального провадження, правоохоронець, перебуваючи на добовому чергуванні у нічний час, здійснював патрулювання вулиць міста у складі екіпажу разом із двома співробітниками.
«Повернувши на вул. Смілянську, правоохоронець помітив громадянина на електросамокаті, який не впоравшись з управлінням впав посеред дороги. При цьому у чоловіка під час падіння випала сумка з особистими речами, документами та значною сумою грошових коштів, зокрема 116 тис. грн, 2 тис. 600 доларів США, більше 1 тис. євро», - сказано в повідомленні.
У момент коли двоє інших правоохоронців вийшли з авто щоб допомогти потерпілому та викликати швидку, підозрюваний заволодів сумкою чоловіка, розпорядившись нею та її вмістом на власний розсуд.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Тривають першочергові слідчі дії, у тому числі, направлені на перевірку на причетність до вчинення вказаного злочину інших співробітників поліції.
Як повідомляв Укрінформ, 2 грудня 2020 року повідомлено про підозру трьом працівникам Національної поліції, які у центрі Львова побили двох чоловіків.
Фото: прокуратура Києва