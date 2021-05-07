У Києві поліцейський на патрулюванні вкрав у чоловіка сумку з грошима

У Києві повідомлено про підозру поліцейському, який пограбував чоловіка під час патрулювання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київська міська прокуратура у Телеграмі.

«Повідомлено про підозру поліцейському Святошинського районного відділу Управління поліції охорони в м. Києві за фактом відкритого викрадення чужого майна, що завдало значної шкоди потерпілому (ч. 3 ст. 186 Кримінального кодексу України)», - ідеться в повідомленні.

Згідно матеріалів кримінального провадження, правоохоронець, перебуваючи на добовому чергуванні у нічний час, здійснював патрулювання вулиць міста у складі екіпажу разом із двома співробітниками.

«Повернувши на вул. Смілянську, правоохоронець помітив громадянина на електросамокаті, який не впоравшись з управлінням впав посеред дороги. При цьому у чоловіка під час падіння випала сумка з особистими речами, документами та значною сумою грошових коштів, зокрема 116 тис. грн, 2 тис. 600 доларів США, більше 1 тис. євро», - сказано в повідомленні.

У момент коли двоє інших правоохоронців вийшли з авто щоб допомогти потерпілому та викликати швидку, підозрюваний заволодів сумкою чоловіка, розпорядившись нею та її вмістом на власний розсуд.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Читайте також: У Києві звільнили копа за застосування сили до відвідувачки супермаркету без маски

Тривають першочергові слідчі дії, у тому числі, направлені на перевірку на причетність до вчинення вказаного злочину інших співробітників поліції.

Як повідомляв Укрінформ, 2 грудня 2020 року повідомлено про підозру трьом працівникам Національної поліції, які у центрі Львова побили двох чоловіків.

Фото: прокуратура Києва