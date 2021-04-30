У Києві вп’яте відбувається акція «Великдень для Героїв»

П’ятий рік поспіль у Києві відбувається акція «Великдень для Героїв». Цьогоріч – у медійному форматі за підтримки Національної суспільної телерадіокомпанії України.

Про це повідомляє пресслужба Національного музею Революції Гідності, передає Укрінформ.

Як зазначається, «ідея акції – щороку збирати разом родини Героїв Небесної Сотні, рідних героїв російсько-української війни, військових, волонтерів, відомих громадських й культурних діячів, музейників, народних майстрів і митців. Вони випікають великодні паски, розписують писанки, розповідають свої локальні та родинні традиції».

Унаслідок пандемії і карантинних обмежень другий рік поспіль формат акції змінено.

«Незмінною є традиція викладання пасок до тимчасового меморіалу Героїв Небесної Сотні (біля каплички Архистратига Михаїла та українських новомучеників) й передача пасок на схід до підрозділів Збройних сил України. Цього разу до 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців та бійцям, які у великодні свята перебувають на лікуванні у столичному Національному військово-медичному клінічному центрі «Головний військовий клінічний госпіталь», - ідеться в повідомленні.

Також повідомляється, що вперше до акції долучилися відомий учасник Революції Гідності та російсько-української війни Віталій Марків і доброволець батальйону «Айдар», начальник відділу у м. Києві Міністерства ветеранів України Володимир Примаченко.

«Такі акції дуже важливі для ветеранів. Це перш за все психологічна реабілітація. Ветерани повинні відчувати не тільки дух патріотизму, а й дух творчості. Важливо долучатися до всіх цих процесів: майстер-класи, навчальні заходи тощо. Тоді ветерани краще адаптуються до мирного життя. Наші традиції – це про нашу ідентичність. А культура, мова – це зокрема і те, за що ми боронимо Україну», - прокоментував Володимир Примаченко.

А головний сержант батальйону оперативного призначення імені генерала Сергія Кульчицького Національної гвардії України Віталій Марків наголосив, що після 2014 року відбулося пробудження нації та повернення до традицій. «Це наша сутність, наше коріння. Потрібно відновлювати й популяризувати своє. От і в акції «Великдень для Героїв» тридцять хвилин замішування тіста як одна сесія тренувань у спортивному залі. Я взагалі люблю готувати і на кухні непогано даю раду. На писанці я зобразив український герб з кленовим листям, знак сонця – колесо, і поруч напис «Слава Україні»! Ці писанки додаватимуть віри у перемогу нашим військовим на сході», - сказав Марків.

Як нагадав генеральний директор Національного музею Революції Гідності Ігор Пошивайло, цей захід музей Майдану заснував разом із родинами Героїв Небесної Сотні у 2017 році.

«Ми усвідомлюємо, що дуже важливо робити свято не лише для тих, хто поряд, а й для тих, кого вже немає з нами – і не лише у колі нашої сім’ї. Так ми вирішили вшановувати пам’ять про загиблих героїв. Адже світле свято Великодня – символ перемоги світла над темрявою, добра над злом, і життя над смертю. Ці життєствердні світоглядні засади особливо актуалізувалися подіями на Майдані 2013-2014 років. Віримо, що у ці величні дні на алеї Героїв Небесної Сотні ми повинні вшановувати пам’ять героїв традиційними атрибутами Великодня», – підкреслив Пошивайло.