У центрі Чернігова встановили дерев’яну інсталяцію з 276 писанками

У центрі Чернігова на Алеї Героїв до Великодня спорудили дерев’яну інсталяцію з 276 писанками.

Про це у Фейсбуці повідомила пресслужба Чернігівської міської ради, передає Укрінформ.

"У Чернігові сьогодні, 29 квітня, на Алеї Героїв встановили тематичну композицію-фотозону у вигляді одного з символів Великодня - писанки. Висота дерев’яної композиції - майже 3 метри. На ній розміщені 276 маленьких крашанок, які протягом трьох місяців розписували народні майстри Чернігівщини", - ідеться у повідомленні.

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Зазначається, що для розпису використовувались акрилові фарби різних кольорів. Малюнки зроблені у стилі чернігівського регіону. На Алеї Героїв композиція стоятиме два тижні.

Чернігів прикрашається до Великодня / Фото: Пресслужба Чернігівської міської ради

Ще один великодній артоб’єкт створено у сквері ім. Б. Хмельницького біля П’ятницької церкви. Там писанками, зробленими руками дітей та молоді, прикрасили гілки дерев.

"Усе для того, аби цьогоріч свято Воскресіння Господнього містяни й гості Чернігова запам‘ятали, в тому числі, завдяки непересічним світлинам", - зауважили в міському управлінні культури.