У столиці горіла десятиповерхівка, рятувальники евакуювали 15 мешканців
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.
«29 квітня о 2:28 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що в житловому будинку на вул. Радунській, 38, що у Деснянському районі столиці, виникла пожежа», - ідеться у повідомленні.
Пожежа виникла в коридорі квартири на 7-му поверсі. Вона супроводжувалася сильним задимленням.
По автодрабині із квартири врятували чоловіка. Крім того, з верхніх поверхів евакуювали 15 мешканців будинку.
О 3:20 пожежу ліквідували.
На місці події були задіяні 5 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки і 20 чоловік особового складу ГУ ДСНС Києва.
Причина виникнення пожежі з'ясовується. Жертв і постраждалих немає.
Як повідомляв Укрінформ, 9 квітня у Деснянському районі Києва під час гасіння пожежі у багатоповерхівці вогнеборці врятували двох дітей та жінку.
Фото: ДСНС