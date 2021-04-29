У столиці горіла десятиповерхівка, рятувальники евакуювали 15 мешканців

У Києві вночі рятувальники ліквідували пожежу в 10-поверховому житловому будинку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.

«29 квітня о 2:28 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що в житловому будинку на вул. Радунській, 38, що у Деснянському районі столиці, виникла пожежа», - ідеться у повідомленні.

Пожежа виникла в коридорі квартири на 7-му поверсі. Вона супроводжувалася сильним задимленням.

По автодрабині із квартири врятували чоловіка. Крім того, з верхніх поверхів евакуювали 15 мешканців будинку.

О 3:20 пожежу ліквідували.

На місці події були задіяні 5 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки і 20 чоловік особового складу ГУ ДСНС Києва.

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Причина виникнення пожежі з'ясовується. Жертв і постраждалих немає.

Як повідомляв Укрінформ, 9 квітня у Деснянському районі Києва під час гасіння пожежі у багатоповерхівці вогнеборці врятували двох дітей та жінку.

Фото: ДСНС