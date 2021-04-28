Київський суд узяв під варту підлітка, підозрюваного у вбивстві своєї сім'ї
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.
"Запобіжний захід обрано - тримання під вартою безальтернативно", - написала Максимець.
Вона повідомила, що сьогодні з підозрюваним провели слідчий експеримент. Під час відтворення подій він, серед іншого, повідомив, що до останнього, начебто, не хотів вбивати молодшого брата.
"Поза сумнівом, рано стверджувати, що встановлені всі обставини цієї страшної події. Необхідно дочекатися висновків експертів, перевірити покази юнака, допитати всіх свідків", - додала речниця київської прокуратури.
У межах розслідування буде призначено психолого-психіатричну експертизу для того, щоб встановити психічний стан підлітка.
Як повідомлялося, тіла подружжя та їх малолітнього сина зі слідами насильницької смерті були виявлені 27 квітня 2021 року у квартирі житлового будинку на вулиці Ревуцького у Дарницькому районі Києва. Правоохоронці встановили, що до вчинення тяжкого злочину причетний 16-річний старший син потерпілих, який після скоєного декілька днів перебував у квартирі поруч із загиблими, а коли батьків почали розшукувати родичі, вдався до втечі.
Дії 16-річного юнака кваліфіковано за п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство двох і більше осіб, а також вбивство малолітньої дитини).