Київський суд узяв під варту підлітка, підозрюваного у вбивстві своєї сім'ї

Дарницький районний суд Києва узяв під варту 16-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві своїх батьків і брата.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

"Запобіжний захід обрано - тримання під вартою безальтернативно", - написала Максимець.

Вона повідомила, що сьогодні з підозрюваним провели слідчий експеримент. Під час відтворення подій він, серед іншого, повідомив, що до останнього, начебто, не хотів вбивати молодшого брата.

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"Поза сумнівом, рано стверджувати, що встановлені всі обставини цієї страшної події. Необхідно дочекатися висновків експертів, перевірити покази юнака, допитати всіх свідків", - додала речниця київської прокуратури.

У межах розслідування буде призначено психолого-психіатричну експертизу для того, щоб встановити психічний стан підлітка.

Як повідомлялося, тіла подружжя та їх малолітнього сина зі слідами насильницької смерті були виявлені 27 квітня 2021 року у квартирі житлового будинку на вулиці Ревуцького у Дарницькому районі Києва. Правоохоронці встановили, що до вчинення тяжкого злочину причетний 16-річний старший син потерпілих, який після скоєного декілька днів перебував у квартирі поруч із загиблими, а коли батьків почали розшукувати родичі, вдався до втечі.

Дії 16-річного юнака кваліфіковано за п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство двох і більше осіб, а також вбивство малолітньої дитини).