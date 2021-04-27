У Києві затримали 16-річного підлітка за підозрою у потрійному вбивстві

У Києві затримали 16-річного юнака за підозрою у скоєнні вбивства власних батьків та восьмирічного брата.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

До столичної поліції звернулась киянка з повідомленням про те, що близько трьох днів не виходить на зв’язок її син, який разом із дружиною та дітьми проживає у квартирі на вулиці Ревуцького. За вказаною адресою для встановлення усіх обставин виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

За словами начальника поліції Києва Андрія Крищенка, на місці події правоохоронці поспілкувались із заявницею та сусідами, після чого прийняли рішення про залучення працівників ДСНС для аварійного відкриття дверей. Потрапивши до квартири, вони виявили тіла власників помешкання та їх восьмирічного сина зі слідами насильницької смерті. Усі троє – місцеві мешканці 1971, 1979 та 2012 років народження.

Після проведення комплексу оперативно-пошукових заходів, поліцейські встановили, що до скоєння тяжкого злочину причетний 16-річний старший син потерпілих.

На розшук зловмисника по тривозі був піднятий увесь особовий склад Дарницького управління поліції. Підлітка затримали під час відпрацювання району в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, при собі він мав ніж, який було вилучено та направлено для проведення відповідної експертизи.

З’ясувалось, що підозрюваний під час чергового конфлікту з батьками спочатку спричинив ножем смертельні поранення своїм батьку та матері, а потім так само вбив молодшого брата. Після скоєного зловмисник ще декілька днів перебував у квартирі поруч із загиблими, а коли батьків почали розшукувати родичі, він вдався до втечі.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Найближчим часом фігуранту буде повідомлено про підозру, та суд обере йому запобіжний захід.

Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.

Як інформує у Телеграмі Департамент карного розшуку Нацполіції, затриманий підліток повідомив, що давав молодшому брату «останній шанс», але той не виправився.

«Підліток стверджує, що його «перемкнуло», і він не знав що робити далі, а молодшому брату давав «останній шанс», однак він не виправився», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, правоохоронці повідомили про підозру зловмиснику, який застрелив чоловіка у Дніпрі 24 квітня.