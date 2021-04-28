У Києві знайшли сумку з фрагментами людського тіла

Поліція проводить перевірку за фактом знаходження у Голосіївському районі Києва сумки із фрагментами людського тіла.

Про це поінформував очільник столичних поліцейських Андрій Крищенко, передає Укрінформ з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

"У Голосіївському районі Києва знайдено сумку із фрагментами людського тіла", - уточнив Крищенко.

У відомстві поінформували, що у середу вранці до поліції Києва звернувся місцевий мешканець і повідомив про те, що на провулку Моторному виявив сумку, у якій лежить розчленоване тіло людини. Тож на місце події прибули слідчо-оперативні групи головного та територіального управлінь поліції, експерти, кінологи зі службовими собаками.

Правоохоронці наразі встановлюють особу потерпілого та проводять усі необхідні першочергові слідчі дії.

Подія належним чином зареєстрована у Голосіївському управлінні поліції. Після проведення перевірки їй буде надана правова кваліфікація. Наразі слідчі дії тривають.

Як повідомлялося, очільник столичних поліцейських Андрій Крищенко поінформував, що у Києві поліцейські затримали 16-літнього юнака за підозрою у скоєнні потрійного вбивства.