Вбивство родини у столиці: підлітку оголосили підозру

У столиці правоохоронці повідомили про підозру 16-річному юнаку у скоєнні умисного вбивства власних батьків та 8-річного брата.

Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури у Телеграмі, передає Укрінформ.

“За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 16-річному молодику у скоєнні умисного вбивства власних батьків та 8-річного брата”, - йдеться у повідомленні.

Тіла подружжя та їх малолітнього сина зі слідами насильницької смерті були виявлені 27 квітня 2021 року в квартирі житлового будинку на вулиці Ревуцького у Дарницькому районі Києва; усі загиблі – місцеві мешканці 1971, 1979 та 2012 років народження.

Зазначається, що комплексними оперативно-пошуковими заходами правоохоронці встановили, що до вчинення тяжкого злочину причетний 16-річний старший син потерпілих, який після скоєного декілька днів перебував у квартирі поруч із загиблими, а коли батьків почали розшукувати родичі, вдався до втечі.

Підлітка правоохоронці затримали в ході переслідування після його втечі з квартири. Як зазначається, юнак при собі мав ніж, який, ймовірно, був знаряддям вбивства, і який було вилучено та направлено на експертизу.

За попередніми даними, підозрюваний заздалегідь придбав ніж, яким планував вчинити злочин, і після чергового конфлікту з батьками, хлопець ножем спричинив смертельні поранення батькові та матері, після чого так само вбив малолітнього брата.

Дії 16-річного юнака кваліфіковано за п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство двох і більше осіб, а також вбивство малолітньої дитини).

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До Дарницького районного суду міста Києва було скеровано клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії тривають, встановлюються мотив та інші обставини вчинення злочину.

Наразі заплановано проведення психолого-психіатричної експертизи з метою встановлення психічного стану підозрюваного.

Як повідомляв Укрінформ, очільник столичних поліцейських Андрій Крищенко напередодні поінформував, що у Києві поліцейські затримали 16-літнього юнака за підозрою у скоєнні потрійного вбивства.