У Києві поліцейський збирав з ресторанів і клубів хабарі за «дозвіл» працювати на карантині

Правоохоронці викрили на хабарництві заступника начальника райуправління поліції Києва, який вимагав та одержував неправомірну вигоду з місцевих підприємців за надання можливості працювати розважальним закладам та закладам громадського харчування під час карантину.

Про це інформує Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України, передає Укрінформ.

«Оперативники Київського міського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ встановили та зібрали інформацію відносно одного із заступників начальника районного управління столичної поліції. Зокрема, 37-річний поліцейський з метою незаконного збагачення вимагав хабарі із суб’єктів підприємницької діяльності на території обслуговування. За «дозвіл» працювати у період карантинних обмежень або за сприяння в уникненні відповідальності представники бізнесу надавали посадовцю поліції грошову «винагороду», - поінформували у відомстві.

Зокрема, було задокументовано передачу поліцейському 38 тис. грн неправомірної вигоди. Працівники внутрішньої безпеки Нацполіції та ДБР, за фізичної підтримки відділу швидкого реагування ДВБ НПУ, затримали фігуранта на отриманні чергового хабаря в порядку ст. 208 КПК. Заходи проходили за сприяння СБУ і керівництва главку поліції Києва.

Слідчі ДБР оголосили про підозру фігурантові за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Як повідомляє пресслужба ДБР, поліцейський був затриманий під час одержання 13 тис. грн неправомірної вигоди. Раніше слідчі ДБР задокументували одержання поліцейським 25 тис. грн хабара. У рамках слідчих дій проводяться обшуки за місцем роботи затриманого.

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Як повідомлялося, одеська обласна прокуратура передала на розгляд суду обвинувальний акт стосовно екскерівника слідчого відділу поліції за отримання хабара в розмірі 3 тис дол. за сприяння в укритті доказів винуватості підслідного.