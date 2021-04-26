Вибух на Позняках: працівникам «Київгазу» повідомили про підозру

Працівникам “Київгазу” повідомили про підозру у справі вибуху у багатоповерхівці на Позняках.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

“У межах розслідування за фактом вибуху у житловому будинку на Позняках, що стався 21 червня 2020 року, повідомлено про підозру першому заступнику голови правління АТ"Київгаз" та ще чотирьом службовим особам АТ "Київгаз"”, - йдеться у повідомленні.

Одночасно вказаним особам вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту з обов’язком носити електронний засіб контролю.

Крім того, вживаються заходи до заочного повідомлення про підозру ще одній особі, яка з серпня 2020 року знаходиться на тимчасово окупованій території Луганської області. Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Відповідно до висновку комплексної судової експертизи службові особи АТ "Київгаз" під час здійснення повірки побутових лічильників газу у будинку по вул. Соломії Крушельницької, 1, допустили порушення вимог ряду нормативно-правових актів, у тому числі "Правил безпеки систем газопостачання", "Кодексу газорозподільних систем" та інших, в частині встановлення технологічної перемички (байпасу) у внутрішньобудинковий газопровід замість знятого лічильника газу.

В результаті порушення вищезазначених норм законодавства 21 червня минулого року відбувся вибух газу, що призвів до обвалу конструкцій десятиповерхового багатоквартирного житлового будинку, загибелі 5 осіб та травмування 3 людей.

Унаслідок втрати житла жителям будинку заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму понад 53 млн грн.

Згідно з висновком зазначеної експертизи встановлено коло службових осіб АТ "Київгаз", дії яких знаходяться у причинно-наслідковому зв’язку з настанням вибуху.

Працівники Нацполіції продовжують слідство у даній справі.

Як повідомляв Укрінформ, 21 червня минулого року у будинку № 1/5 на вул. Соломії Крушельницької у Дарницькому районі стався вибух. Було пошкоджено 40 квартир одного під’їзду, зруйновано 16 квартир з 4-го по 9-й поверх. П'ятеро осіб загинули. Загалом у цих 40 квартирах було зареєстровано 125 мешканців.

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Президент Володимир Зеленський 13 серпня заявив, що нове житло отримали всі родини, які постраждали внаслідок вибуху в багатоповерховому будинку на столичних Позняках.