У Києві затримали торговця зброєю та гранатами

Правоохоронці затримали 28-річного житомирянина, який продавав у Києві вогнепальну зброю та гранати.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Під час відпрацювання оперативної інформації, яка надійшла від співробітників Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України, працівники Дніпровського управління поліції під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 4 викрили хлопця, який займався збутом зброї на території міста Києва. Зловмисником виявився 28-річний мешканець Житомирської області", - йдеться у повідомленні.

У правопорушника вилучили автомат Калашникова, два пістолети-кулемети Скорпіон, близько 2000 набоїв до них, десять гранат РГД-5 та Ф1, гроші у сумі 400 доларів США та майже 30 тисяч гривень.

Чоловіка затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Затриманому повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

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Як повідомляв Укрінформ, оперативники Департаменту військової контррозвідки СБУ затримали на Сумщині військовослужбовця Збройних сил України під час збуту партії вибухівки – трьох кілограмів пластиду з детонатором.

Фото: kyiv.npu.gov.ua