У столиці за день вакцинували 90 медиків

У Києві першими вакцинують від коронавірусу лікарів мобільних бригад з імунізації та медиків Олександрівської лікарні.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За словами міського голови, столиця отримала 42 600 доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield).

«Першими вакцинують лікарів мобільних бригад з імунізації та медиків Олександрівської лікарні. В цьому медзакладі минулого року надали допомогу майже 7 тисячам пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19», - зазначив Кличко.

Він зазначив, що у день старту кампанії вакцинації щеплення отримали 90 медпрацівників.

Загалом у столиці підготували 15 мобільних бригад з імунізації, медики яких пройшли відповідне навчання, зауважив Кличко.

«Також підготовлені 120 тимчасових пунктів вакцинації від COVID-19 в закладах охорони здоров’я та інтернатах та 120 додаткових стаціонарних пунктів вакцинації на базі Центрів первинної медико-санітарної допомоги міста. Це зроблено для того, щоб не завантажувати кабінети щеплення, які роблять планову вакцинацію від інших хвороб», – зазначив Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, 24 лютого в Україні розпочалася вакцинація від коронавірусу. За день до цього, 23 лютого, в Україну прибуло 500 тисяч доз вакцини Covishield, розробленої Oxford/AstraZeneca і виробленої на потужностях Serum Institute. До 31 березня МОЗ розраховує отримати ще 1,5 млн доз цієї вакцини. Також на початку березня очікується поставка 117 тис. доз вакцини Pfizer в межах глобальної ініціативи COVAX.

В Україні за минулу добу, 25 лютого, зареєстрували 8 003 випадки COVID-19.