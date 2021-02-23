Вирок Стерненку: мітингувальники залишають Банкову

Учасники акції на підтримку ув'язненого одеського активіста Сергія Стерненка анонсували безстроковий протест і залишають Банкову вулицю

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Активісти біля Офісу Президента на Банковій заявили, що у суботу 27 лютого о 12:00 відбудеться всеукраїнська акція протесту, яка триватиме "до звільнення всіх політв’язнів, включно зі Стерненком".

Після цього частина мітингувальників залишила Банкову. Деякі учасники акції планують піти до Печерського райуправління поліції.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві під Офісом Президента зібралися тисячі учасників акції протесту проти ув'язнення одеського активіста Сергія Стерненка.

Аналогічні акції пройшли в багатьох містах України.

Приморський районний суд Одеси 23 лютого визнав Стерненка винним у викраденні людини за попередньою змовою групи осіб, а також у незаконному зберіганні зброї та засудив до 7 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. До оскарження вироку йому обрали запобіжний захід - тримання під вартою.