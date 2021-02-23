Акція на Банковій: у поліції нема інформації про постраждалих протестувальників

Київська поліція наразі не має інформації про постраждалих цивільних осіб у ході акції проти ув'язнення активіста Сергія Стерненка, яка проходить під Офісом Президента.

Про це Укрінформу повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

"Цього вам не підкажемо (щодо того, чи є у ході акції постраждалі цивільні особи - ред.). Є затримані особи, які були доставлені до Печерського управління поліції, 17 осіб. І (точна - ред.) кількість поліцейських (які постраждали - ред.), встановлюється", - повідомили у столичній поліції.

Як повідомляв Укрінформ, Приморський районний суд міста Одеси 23 лютого визнав Стерненка винним у викраденні людини за попередньою змовою групи осіб, а також у незаконному зберіганні зброї і засудив до 7 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. До оскарження вироку йому обрали запобіжний захід тримання під вартою.

Стерненко заперечує свою причетність до викрадення і наполягає на політичній умотивованості справи.

Захист Стерненка заявив про намір якнайшвидше подати апеляцію на вирок активісту.

Тим часом у багатьох містах України, в тому числі і у столиці, увечері 23 лютого активісти проводять масові акції на підтримку Стерненка.

Зокрема, на ході акції на підтримку Стерненка у Києві під Офісом Президента сталися сутички між активістами і правоохоронцями.

Тож поліція посилила заходи безпеки біля Офісу Президента.