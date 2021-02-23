У Києві за добу виявили 454 випадки коронавірусу, 15 хворих померли

У Києві за минулу добу кількість хворих на коронавірус збільшилася на 454 особи.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі.

"Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (121), Святошинському (64) та Деснянському (60)", - зазначив він.

Загалом підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 135 129.

Серед тих, хто захворіли: 195 жінок віком від 20 до 93 років, 231 чоловік віком від 18 до 84 рокiв, 8 дівчаток віком від 2 до 17 років та 20 хлопчиків від 8 місяців до 16 років.

Також за минулу добу 15 летальних випадків від вірусу (загалом 2581).

До лікарень столиці госпіталізували 88 пацієнтів.

За добу 378 осіб подолали коронавірус, загалом від коронавірусу одужали 92 303 особи.

В Україні станом на 23 лютого лабораторно підтверджено 1 311 844 випадки COVID-19, з них за добу – 4 182.