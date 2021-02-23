У Києві за добу виявили 454 випадки коронавірусу, 15 хворих померли

У Києві за добу виявили 454 випадки коронавірусу, 15 хворих померли

Укрінформ
У Києві за минулу добу кількість хворих на коронавірус збільшилася на 454 особи.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі.

"Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (121), Святошинському (64) та Деснянському (60)", - зазначив він.

Загалом підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 135 129.

Серед тих, хто захворіли: 195 жінок віком від 20 до 93 років, 231 чоловік віком від 18 до 84 рокiв, 8 дівчаток віком від 2 до 17 років та 20 хлопчиків від 8 місяців до 16 років.

Також за минулу добу 15 летальних випадків від вірусу (загалом 2581).

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До лікарень столиці госпіталізували 88 пацієнтів.

За добу 378 осіб подолали коронавірус, загалом від коронавірусу одужали 92 303 особи.

В Україні станом на 23 лютого лабораторно підтверджено 1 311 844 випадки COVID-19, з них за добу – 4 182.

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