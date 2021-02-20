Коронавірус у Києві: в яких районах найбільше хворих за добу

У Києві за минулу добу на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіло 415 осіб, померли троє людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко на своєму Телеграм-каналі.

“+415 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 134 306)”, - зазначив Кличко.

Він уточнив, що найбільше інфікованих виявили в Дніпровському (92), Дарницькому (89) та Оболонському (49) районах.

За його словами, 55 пацієнтів госпіталізували.

Міський голова поінформував, що за добу померло троє людей, загалом же за час пандемії коронавірусна хвороба забрала життя 2567 киян.

Водночас Кличко зауважив, що минулої доби одужали 745 киян (загалом подолали коронавірус 91 782 жителі столиці).

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 19 лютого, зафіксовано 6295 нових випадків COVID-19, зокрема 73 летальні.