Спецоперація у Києві: поліція затримала групу наркоторговців

У Києві працівники поліції провели успішну спецоперацію із затримання етнічного угруповання наркоторговців.

Про це поінформував начальник столичної поліції Андрій Крищенко, передає Укрінформ з посиланням на поліцію Києва у Фейсбуці.

«У Києві правоохоронці провели масштабну спецоперацію із затримання групи осіб, які причетні до збуту метадону на території столиці», - йдеться у повідомленні.

Крищенко зазначив, що обшуки провели не тільки у помешканнях зловмисників, а й в місцях самозабудови, де проживають більше 20 осіб.

За його словами, спецоперацію проводили оперативники та бійці спецпідрозділів поліції Києва, і завдяки злагодженим діям вдалося затримати зловмисників.

«Організаторами наркобізнесу виявилися двоє чоловіків, 1954 та 1985 років народження, які збували метадон з рук в руки. Крім того, нами було доставлено до районних управлінь поліції 30 накрозалежних осіб для перевірки на причетність до скоєння злочинів на території міста Києва та проведено 10 обшуків помешкань з метою виявлення речових доказів та знаряддя вчинення злочину. Також залучалися співробітники ювенальної превенції та представники державних районних адміністрацій, оскільки під час слідчих дій ми виявили дітей, які жили в приміщеннях із антисанітарними умовами та без належного обігріву», - сказав очільник поліції Києва.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу.

Зазначається, що організаторам наркобізнесу оголошено підозру у скоєнні злочину, їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі поліцейські працюють над збором доказової бази причетності до незаконних оборудок із наркотиками інших осіб, а також канали і способи збуту наркотиків.

«При цьому хочу наголосити, що поліція ні в якому разі не переслідує осіб за етнічною ознакою чи з якихось інших причин. Поліція забезпечує порядок і документує протиправну діяльність правопорушників», - додав Крищенко.

Як повідомлялося, на Черкащині у ході спецоперації поліцейські затримали організатора та чотирьох учасників злочинного угруповання, яке займалося виготовленням та збутом амфетаміну та мефедрону, а також знешкодили діяльність двох нарколабораторій у Черкасах та Каневі.

Фото: ГУ Нацполіції Києва